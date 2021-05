Prima riunione di Italia Viva a Maddaloni

Prima riunione ufficiale promossa dai coordinatori cittadini del partito “Italia viva” di Maddaloni, Angelo Campolattano e Giusy Ventrone. I due, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, si sono confrontati con i simpatizzanti sull’azione politica che il partito intende mettere in campo nei prossimi mesi.

«L’obiettivo di Italia viva è quello di capitalizzare, nell’interesse del territorio, il lavoro che la filiera istituzionale del partito sta svolgendo – hanno dichiarato all’unisono – Sia la nostra presenza in provincia che quella in regione degli onorevoli Santangelo e Caputo devono rappresentare delle possibilità per la nostra Maddaloni. È nostra intenzione costruire un gruppo di lavoro capace di interagire con le presenze istituzionali per cercare di affrontare e superare problematiche legate all’edilizia scolastica, alle infrastrutture, allo sviluppo, all’occupazione e a qualsiasi altra tematica». Campolattano e Ventrone si impegneranno per fare in modo che sempre più persone si possano unire alla squadra di Italia viva. «Il nostro è un progetto che parte dal basso e fa del coinvolgimento il suo punto di forza – chiosano – guardiamo alle energie più giovani, all’ esperienza e alla competenza di colori i quali possono con noi contribuire a lavorare per il bene di Maddaloni e della provincia».