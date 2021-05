“I principi della leadership”, venerdì presentazione del libro di Pasquale Troianiello

Si terrà venerdì 21 maggio, alle ore 18, la presentazione del libro “I principi della leadership” di Pasquale Troianiello, ingegnere originario di Carinola, diplomato al Liceo Scientico Ettore Majorana di Sessa Aurunca, si è laureato a Napoli alla facoltà di ingegneria dell’università Federico II. È autore di diverse pubblicazioni che hanno ottenuto molte qualificanti recensioni.

La presentazione libro a cura di Claudio Bonamassa. Sarà possibile effetturare domande all’autore; interventi di Stefano Longo di Mazi4u Consulenza strategica per le organizzazioni ; Riccardo Gifford Ex Comandante di Marina; Sergio Piane Amministratore di Alkedo Produzioni SRL.

Descrizione Libro:

Perché un altro libro sulla leadership? Dopotutto, ci sono centinaia di libri scritti sulla leadership ogni anno, che si aggiungono alle migliaia di titoli già disponibili sugli scaffali delle librerie e su siti on-line. Nella vita chiunque si trova a svolgere, in grande o in piccolo, la funzione di leader, in differenti organizzazioni con obiettivi differenti: le organizzazioni del settore del lavoro, del settore non-profìt, dei settori sportivi, culturali, religiosi e politici. Che lo si voglia o no, la leadership, anche se in contesti che possono essere diversi, è un concetto che coinvolge tutti. Nonostante i recenti cambiamenti che stanno modificando il contesto in cui oggi viviamo (le organizzazioni sono diventate più democratiche e collegate in rete, le persone sono più istruite ed informate, il pianeta è diventato sempre più globalizzato ed interconnesso, sia fisicamente che virtualmente), alla fine, nei suoi principi, la leadership non è cambiata nel corso degli anni. Questo libro esplora la natura e la sfida della leadership, mettendo insieme le teorie, i modelli, gli stili della leadership, che ti permetteranno di comprendere la necessità di adattare costantemente il tuo stile di leadership e il tuo approccio, per abbinare e anticipare le mutevoli situazioni che ti si presenteranno. Definisce, anche, la differenza tra la leadership e il management e fa capire perché entrambi sono necessari ed importanti; spiega l’importanza della “followership” e il ruolo decisivo dei seguaci o collaboratori. Espone, inoltre, le nuove tendenze ed i collegamenti tra lo sviluppo di una leadership efficace e l’Intelligenza Emotiva del leader; identifica la leadership necessaria nella nuova era della Quarta Rivoluzione Industriale (Leadership 4.0); mette in guarda dai numerosi miti e pregiudizi intorno alla leadership e offre dei consigli ai leader, per evitare di commettere degli errori fondamentali.

Alla fine del libro, il lettore avrà compreso il concetto di leadership, e allo stesso tempo la sua elusività, e avrà una serie di strumenti da applicare per poterla sviluppare in modo efficace.

Per registrarsi all’evento: www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-i-principi-della-leadership-di-pasquale-troianiel-153123916757; Per comprare il libro: scambioletterario.it/product/i-principi-della-leadership