Polizia interrompe festa abusiva in villa

Stanotte gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Sorbe Rosse a Giugliano in Campania per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da una villa.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori, musica e diverse voci provenienti dall’interno dello stabile e, una volta entrati, hanno trovato una sala allestita con palloncini, tavoli da buffet, una consolle musicale e hanno sorpreso diverse centinaia di giovani assembrati e intenti a ballare che stavano partecipando ad una festa i quali, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

Gli operatori hanno bloccato il locatario della struttura, un napoletano di 36 anni, e lo hanno denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico intrattenimento e lo hanno sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per aver consentito lo svolgimento della festa.

Infine, parte della struttura adibita a discoteca, l’impianto audio e la consolle per la musica sono stati sequestrati.