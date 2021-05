Piattaforme di trading online: ecco le migliori del 2021

Fare una scelta importante come quella di affidare i propri guadagni a un servizio di brokeraggio finanziario non è una scelta facile, soprattutto se non si hanno le competenze per farlo. Non è un caso quindi se sempre più persone tendono a cadere in tranelli di ogni tipo e sistemi truffaldini spacciati per piattaforme di trading legittime.

Per nostra fortuna però, abbiamo dalla nostra diversi modi per tutelarci e smascherare immediatamente certi schemi e broker mascalzoni. In questo articolo spiegheremo quindi quali sono le caratteristiche che rendono un broker sicuro e unico, partendo da un dato empirico: queste ottime piattaforme di trading on line con cui investire in sicurezza!

Le caratteristiche di un broker affidabile

Partiamo da un presupposto: un broker non può ritenersi affidabile se è sprovvisto di licenza.

Un buon broker online avrà dalla sua sempre una o più licenze e autorizzazioni elargite da un ente regolatore, come ad esempio la CySEC europea o la nostrana CONSOB. Senza di esse, non avremo nessuna di quelle sicurezze fornite dalla costante vigilanza dei suddetti enti su tutti quei broker e servizi finanziari a cui hanno concesso la propria licenza.

Va da sé quindi che affidarsi a un broker sprovvisto di qualsivoglia licenza per svolgere il proprio lavoro sul territorio in cui vi trovate vi porterà dritti dritti verso un imbroglio o, peggio, guai con la giustizia.

Altra caratteristica tipica di un broker affidabile poi sono i costi bassi o assenti nel caso delle commissioni di trading. Se infatti è vero che per fare trading si dovrà sempre coprire il costo dello spread, è altrettanto vero che ad oggi i migliori broker hanno deciso di assumere una posizione di zero commissioni di trading per tutti i loro utenti, nuovi o vecchi che siano.

Infine, non dimentichiamoci che un broker affidabile ci darà la possibilità di provare in anteprima quello che ha da offrire tramite un account demo. Questi account saranno particolarmente utili a quei trader (o futuri tali) indecisi sull’iscriversi o meno a dato servizio, mettendoli nella posizione di poter provare le migliori tattiche di trading fino ad allora apprese senza però rischiare alcunché sul piano economico.

Le migliori piattaforme

Seguendo quindi queste poche ma semplici regole abbiano deciso di darvi la nostra opinione riguardo quelle che consideriamo le migliori piattaforme per il trading online attualmente disponibili. Tutte queste rispettano gli standard sopra elencati, aggiungendo ognuna qualcosa di speciale e unico al proprio servizio che le ha rese in grado di essere inserita in questa lista.