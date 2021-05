Occupazione e Coronavirus: il pilota sarà tra le professioni più richieste alla riapertura

Il Coronavirus ha pesantemente condizionato la vita delle persone nel corso degli ultimi tempi. Durante la pandemia, spostarsi da un Paese all’altro, così come muoversi all’interno dei confini nazionali, è stato molto complesso, se non impossibile.

Dopo una lunga fase caratterizzata da forti limitazioni, in ogni caso, anche per le compagnie aeree è tempo di ripartenza: oggigiorno, infatti, anche il numero dei voli sta iniziando ad aumentare, con previsioni piuttosto ottimiste in vista dell’estate, visti i numeri incoraggianti delle campagne di vaccinazione.

Servirà ancora del tempo prima di tornare ai ritmi del 2019, naturalmente, ma questa parziale riapertura è già bastata per riportare alla luce una questione importante, che il settore del volo si porta dietro ormai da tempo: la mancanza di piloti.

Secondo alcune stime, quando le compagnie torneranno a volare a pieno regime dovranno assumere più di 30.000 piloti. Per chi ha sempre sognato di fare questo mestiere si tratta di una grande opportunità: per essere pronti a coglierla, è importante non farsi trovare impreparati e frequentare fin da adesso i corsi di volo indispensabili per diventare piloti di linea.

I viaggi dopo il coronavirus: le compagnie aeree cercano nuovi piloti

Per farsi trovare pronti alla ripartenza e sfruttare questa interessante opportunità di lavoro è importante muoversi per tempo. Il primo passo da compiere, naturalmente, consiste nell’iscrizione ad una scuola di volo.

Tra queste si inserisce Urbe Aero, un’accademia di volo con più di dieci anni di esperienza nel settore che offre corsi di formazione completi, pensati per ottenere le principali licenze di volo.

Consapevole delle necessità degli aspiranti piloti, la scuola mette a disposizione i suoi percorsi formativi anche in era Covid, naturalmente nel massimo rispetto dei protocolli igienico-sanitari previsti per prevenire il contagio.

Come diventare pilota: le caratteristiche delle scuole di volo

Una delle peculiarità di Urbe Aero è rappresentata dal corpo degli istruttori, composto da più di cinquanta piloti di linea (la maggior parte ancora in attività).

La scuola, inoltre, è dotata di una sua flotta, composta da undici aeromobili moderni e due simulatori: una dotazione che permette all’accademia di fornire qualcosa come 14.000 ore di addestramento ogni anno. Il tutto è disponibile all’interno della stessa sede dell’aeroporto di Roma Urbe.

Per accedere ai corsi per diventare pilota, naturalmente, bisogna presentare delle caratteristiche fondamentali: innanzi tutto bisogna avere una buona condizione fisica, confermata da un’accurata visita sostenuta presso un Istituto di Medicina Legale dell’Aeronautica Militare.

Occorre poi avere un ottimo coordinamento psico-motorio e superare un test psicologico e psico-attitudinale. Chi ottiene l’idoneità può iniziare a frequentare il corso vero e proprio.

I corsi e le licenze

Al giorno d’oggi è possibile scegliere tra un ampio numero di corsi con cui ottenere la licenza da pilota: è importante conoscerne le caratteristiche principali, così da effettuare una scelta pienamente consapevole.

Il corso ATPL Integrato permette di ottenere la licenza di Pilota di Linea attraverso un percorso unico che prevede una durata complessiva di 24 mesi, con 750 ore di teoria e 195 ore di pratica.

Il corso ATPL Modulare permette a chi è già in possesso di una licenza di pilota privato di conseguire la licenza di Pilota di Linea: la durata complessiva è di circa otto o nove mesi, con 650 ore di teoria, di cui 500 ore a distanza e 150 in aula, e 70 ore di pratica di volo.

Il corso MPL consente di ottenere la licenza di Pilota ad Equipaggio Multiplo; il corso CPL permette di ottenere la licenza di Pilota Commerciale. Tramite il corso PPL, infine, si può ottenere la licenza di Pilota Privato e trasportare passeggeri non a scopo lavorativo.