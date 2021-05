Napoli. Successo dei gazebo della Lega in tutte le municipalità

Si è conclusa la 2 giorni organizzata anche a Napoli, come in tutto il Paese, dalla Lega. 10 gazebo, 100 attivisti ai tavoli, 150 nuovi tesserati, oltre 1500 firme per l’iniziativa “mangiacomeparli” a tutela dei nostri prodotti, migliaia di napoletani che si sono avvicinati con simpatia ai nostri tavoli.

“Riparte con entusiasmo l’azione politica in presenza della Lega a Napoli. Siamo il primo partito a ritornare tra la gente per testimoniare la voglia di ripartenza e affrontare i problemi del territorio. Grazie al V. Segretario nazionale Andrea Crippa, al segretario regionale Valentino Grant, ai parlamentari, agli eletti, ai militanti e ai nostri giovani per aver dimostrato con la loro partecipazione la presenza e la forza della Lega anche a Napoli. Inizia da qui il percorso che ci porterà a guidare, insieme alla coalizione di centrodestra, Napoli fra pochi mesi”. Così in una nota il coordinatore cittadino della Lega a Napoli Severino Nappi.