Napoli. Castiello: “oltre 4,5 mln per città metropolitana”

“Piu’ di 4,5 milioni di euro in arrivo a Napoli per la città metropolitana per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture. Un risultato conseguito dal governo con l’interesse specifico del Ministero delle Infrastrutture d’intesa con la Conferenza Unificata. Un risultato importante per il nostro territorio che permette all’amministrazione locale di iniziare l’iter per la realizzazione di opere fondamentali per l’area. Il vice ministro Alessandro Morelli, con la sua attenzione alla nostra città metropolitana, conferma come la Lega abbia a cuore gli interessi dei territori e dei cittadini affrontando le questioni con pragmatismo e concretezza. Con la Lega al Governo si passa dalle parole ai fatti”. Lo dice in una nota la deputata Giuseppina Castiello, componente della Commissione Difesa.

