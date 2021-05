Scoppia la polemica a Cesa. ‘Morta per covid’ ma i familiari: ‘tampone negativo’

In periodo di pandemia, i cittadini si sono sentiti spaesati e sono grazie alla comunicazione social delle Amministrazione Comunali hanno potuto conoscere le notizie belle e brutte del coronavirus. Però qualche volta, la comunicazione istituzionale può sbagliare.

E’ il caso di Cesa, comune dell’Agro Aversano (Caserta) dove il Comune, dalla propria pagina social, annuncia la scomparsa di una donna 85enne ‘morta per Covid’. Messaggi di cordoglio minuto dopo minuto ma i familiari smentiscono il caso.

Infatti la nipote della ‘deceduta’ ha replicato alla notizia diffusa dall’amministrazione comunale: “Prima di scrivere accertatevi bene. Mia zia non è morta di covid perché l’Asl penso bugie non ne dice: il tampone è negativo perciò prima di scrivere accertatevi prima e adesso esigo che venga cancellato il suo nominativo tra i decessi per covid. Poteva avere un funerale meritevole e invece non è stato possibile perché è stata dichiarata morta per covid quando non era ancora arrivato l’esito del tampone! Prima di fare comunicazioni accertatevi di quello che state dichiarando!“.