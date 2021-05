Matrimonio interrotto in un ristorante, 30 multati sposi compresi

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno svolto un servizio “alto impatto” nei principali comuni vesuviani, eseguendo perquisizioni e posti di controllo nelle aree ritenute più sensibili. 107 le persone controllate, la metà delle quali pregiudicate. E ancora 73 veicoli sono stati fermati durante gli svariati posti di controllo pianificati: 13 le sanzioni al cds notificate.

A Boscotrecase, 30 persone sono state multate per violazione alle norme anti-covid poiché sorprese in un ristorante a festeggiare un matrimonio senza dispositivi di protezione.

A San Giuseppe Vesuviano, un 52enne, al quale vengono contestati abusi edilizi, sconterà 8 mesi di detenzione domiciliare in esecuzione di un ordine di carcerazione.

A Boscoreale, un 37enne è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione, dovendo scontare 1 anno di detenzione domiciliare per spaccio di stupefacenti.

A Torre Annunziata, un 46enne è stato arrestato in esecuzione di un altro ordine di carcerazione. Tradotto al carcere di Poggioreale, sconterà 9 mesi di reclusione per furto aggravato.

Una particolare attenzione è stata dedicata al controllo nelle ore serali dei luoghi di aggregazione giovanile di Torre Annunziata, specie dopo i recenti fatti criminosi. In via Gino Alfani e sul lungomare Marconi, sono state contravvenzionate 18 persone per mancato rispetto della normativa anti-covid, per violazione delle regole sul coprifuoco e sull’uso dei dispositivi di protezione. 13 le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. 1 ciclomotore ed 1 autoveicolo condotto senza patente sono stati sequestrati. Analoghi controlli proseguiranno per tutto il fine settimana.