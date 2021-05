Made in Italy, sabato e domenica gazebi FdI a Caserta

Fratelli d’Italia lancia la campagna nazionale a difesa del made in Italy ‘Cartellino rosso al nutri score’, in seguito alla mozione già presentata in Senato, si chiede di proteggere il patrimonio dell’agro alimentare italiano e della dieta mediterranea riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, perché si tratta di uno stile di vita che testualmente comprende una serie di competenze, conoscenze rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione del cibo.

“Occorre pertanto difendere questo grande patrimonio di eccellenze, dagli attacchi come quello del nutri score, etichetta a semaforo che l’Unione Europea vorrebbe imporre agli stati membri creando distorsioni e fuorviando i consumatori, al punto che una coca light sarebbe più salutare dell’olio di oliva extravergine o di una mozzarella di bufala – dice il coordinatore provinciale FdI Caserta, Marco Cerreto -. Per sensibilizzare i cittadini a questa battaglia e illustrare l’impegno di FDI , saranno allestiti gazebo informativi nella giornata di sabato mattina a Teano a Piazza Marconi e domenica mattina a Caserta in Piazza Cattaneo dalle 10 alle 13″.