Made in Italy, gazebo Lega Aversa per tutela tipicità enogastronomiche

“Dopo la pausa forzata, dovuta all’emergenza epidemiologica, la Lega scende in piazza per la campagna di tesseramento 2021 e per la raccolta firme “Difendiamo il Made in Italy”. Numerose le iniziative promosse nella provincia di Caserta. Anche la Lega Aversa sarà presente domani 30 giugno con un gazebo a Via Roma (angolo via Garibaldi) dalle ore 17.00 alle ore 20.00. La Lega c’è con i suoi militanti e torna tra la gente”. Così la coordinatrice della Lega Salvini premier di Aversa avv. Carmen D’Angelo.