Leonardo, Pastorino: “Golden power dello Stato per l’automazione”

“L’automazione è un asset fondamentale per il nostro Paese e lo stato deve considerarlo in quanto tale: per questo è necessario che tuteli i posti di lavoro di Leonardo a Genova, come ho ribadito la settimana scorsa nel question time con il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, in seguito alla mia interrogazione parlamentare non diversa da quella di un anno fa sullo stesso tema”. Lo dichiara il deputato ligure di LeU Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera.

“Questo pomeriggio ho partecipato alla tavola rotonda organizzata dai sindacati sul futuro di Leonardo, alla presenza di altri esponenti politici che come me hanno a cuore il futuro dei 400 lavoratori di Leonardo, tra cui Gianni Pastorino di Linea Condivisa. Qui ho ribadito che questi lavoratori vanno salvaguardati: l’automazione è un elemento fondamentale di politica industriale. Il ministro nella sua risposta ha confermato sostanzialmente le intenzioni di Leonardo ma ritengo necessario che l’azienda convochi subito i sindacati”, continua Pastorino.

“Serve – conclude – un golden power dello stato per l’automazione o anche, come avvenuto in altri casi, un intervento pubblico attraverso progetti del Recovery plan”.