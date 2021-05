Integratori per acufene: tra i prodotti del momento c’è Calminax

L’integratore alimentare Calminax si sta affermando come uno dei migliori strumenti a disposizione delle persone che soffrono di acufene. Si tratta di un prodotto interamente naturale in grado di dare un valido aiuto a chi deve convivere con questo disturbo, purtroppo spesso sottovalutato, ma assai comune. Secondo le ultime statistiche, infatti, ne soffrirebbe circa il 10%-15% della popolazione mondiale.

Nel corso degli anni sono state sviluppate e perfezionate diverse tecniche per il trattamento dell’acufene: farmaci, terapie specifiche, terapie manuali e, di recente, anche integratori alimentari. In tal senso, Calminax nel giro di poco tempo è riuscito ad affermarsi come uno dei prodotti più apprezzati degli utenti: sono infatti molti i consumatori che hanno scelto di affidarsi a questo integratore, ottenendo interessanti benefici.

I sintomi dell’acufene

La definizione più comune dell’acufene è “fischio all’orecchio”. In realtà si tratta di qualcosa di più complicato, che nei casi più gravi può rilevarsi invalidante, visto che può impedire di trovare la concentrazione necessaria per svolgere le varie attività quotidiane o pregiudicare la qualità del sonno. I sintomi possono manifestarsi in modo differente in base al soggetto ed alla causa: di solito si avvertono suoni come fischi, sibili, ronzii o pulsazioni.

Il problema può riguardare un solo orecchio o entrambi ed i rumori avvertiti possono essere reali, ovvero causati dalle strutture che compongono o sono vicine all’apparato uditivo, ma possono presentarsi anche quando non c’è un reale stimolo acustico. Se viene trascurato, il problema può diventare cronico e causare problemi a livello psichico, che vanno dai disturbi del sonno ai disturbi della concentrazione, stati d’ansia e addirittura depressione.

Calminax, un alleato in più contro l’acufene

L’integratore Calminax è una delle novità più importanti per quanto riguarda la gestione del problema acufene. La sua composizione naturale ricca di principi attivi permette a chi lo assume di ottenere degli importanti benefici. Il prodotto infatti, fornisce sollievo per quanto riguarda i fischi ed i ronzii nelle orecchie e, di conseguenza, migliora l’udito, favorisce la concentrazione durante il giorno ed il riposo durante la notte.

L’efficacia dell’integratore è dovuta all’elevata concentrazione di principi attivi contenuti nella sua innovativa formula. Sul sito ufficiale di Calminax si legge che il prodotto ha ottenuto dei riconoscimenti da otorinolaringoiatri ed audiologi e che la sua sicurezza e la qualità dei suoi effetti sono dimostrati da studi clinici e da test di consumo. La lista degli ingredienti è composta solo da elementi naturali provenienti da colture biologiche.

Ingredienti e benefici dell’integratore

Il Ginkgo Bilboa viene utilizzato da secoli nelle medicine tradizionali; agisce positivamente sulla circolazione del sangue, anche nella zona del condotto uditivo, portando ad un miglioramento nella percezione dei suoni. I sali minerali Zinco e Magnesio sono fondamentali per la salute dell’organismo: rinforzano le difese immunitarie, stimolano le funzioni cerebrali, migliorano memoria e concentrazione.

Infine, all’interno delle compresse di Calminax ci sono le vitamine B6 e B12. Anche loro favoriscono il rafforzamento del sistema immunitario, in più regolano il sistema nervoso, incrementando l’energia e migliorando i riflessi. L’azione combinata degli ingredienti permette all’integratore di:

Dare sollievo per quanto riguarda i fischi ed i ronzii nelle orecchie.

per quanto riguarda i fischi ed i ronzii nelle orecchie. Migliorare la qualità dell’udito e dei suoni percepiti.

Migliorare la concentrazione e la memoria.

e la memoria. Favorire l’addormentamento e la qualità del sonno.

Controindicazioni e posologia

Come detto, le compresse di Climax contengono solo ingredienti naturali e l’integratore, prima di essere immesso sul mercato, è stato sottoposto ad una serie di test e di severi controlli. Per questo non ci sono particolari controindicazioni alla sua assunzione, a meno che non si abbia un’allergia o un’intolleranza ad uno degli ingredienti. Si consiglia comunque alle donne in dolce attesa di rivolgersi al medico prima di prendere il prodotto.

Sulle confezioni dell’integratore viene indicata la posologia: basta prendere una compressa al giorno, deglutendola con un bicchiere d’acqua. I risultati possono variare da un soggetto all’altro, in base alla gravità del problema ed alle sue cause, però leggendo le opinioni sul web si può dire che tutti i consumatori che hanno provato Calminax ne sono rimasti soddisfatti. Si parla di uomini e donne di varie età che, affiancando l’integratore ad uno stile di vita sano ed alle giuste terapie, sono riuscite a risolvere i loro problemi.