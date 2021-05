Cos’è l’indirizzo IP e qual è il suo ruolo?

IP è l’acronimo di Internet Protocol Address, la chiave che consente ad ogni macchina di accedere alla Rete e comunicare con altri computer e server. L’indirizzo IP è facile da identificare e serve a individuare un determinato dispositivo ogni volta che accede a Internet. Ma cosa c’è da sapere su questo argomento e perché potrei voler nascondere il mio ip ? Scopriamolo insieme.





L’indirizzo IP è la chiave d’accesso al Web

Esistono due tipi di indirizzo IP: quelli dinamici e quelli statici. I primi sono di gran lunga i più utilizzati e servono a rendere possibile la normale navigazione in Rete. Ogni volta che un utente si connette a Internet con il suo router, l’Internet Service Provider (ISP) provvede ad assegnargli un indirizzo IP casuale libero. Questo IP cambia ad ogni sessione e a intervalli regolari, generalmente della durata di 24 ore. Qualora l’utente volesse un indirizzo IP statico, invece, dovrà riconfigurare il router e modificare le modalità di accesso alla Rete. Gli indirizzi IP statici vengono utilizzati dai server, che devono risultare sempre accessibili tramite lo stesso URL. Vengono, inoltre, impiegati dalle reti LAN private, per consentire la comunicazione tra due computer o tra un computer e una stampante. Per loro stessa natura, gli indirizzi IP statici possono essere tracciati facilmente rispetto ai precedenti. Ma come faccio a prendere visione del mio IP? Per visualizzare il proprio indirizzo IP è sufficiente aprire il prompt dei comandi (premendo i tasti [Windows] + [R] e digitando “cmd” nella casella di testo), quindi digitare il comando “ipconfig”. Per risalire all’indirizzo IP di un Mac, invece, bisogna accedere alla sezione Preferenze di Sistema > Rete.

Come faccio a nascondere il mio IP?

È davvero possibile nascondere l’indirizzo IP a occhi indiscreti? Per fortuna lo è ed è sufficiente utilizzare uno dei seguenti metodi. Il primo e più semplice è affidarsi a una VPN, acronimo di Virtual Private Network, ovvero una rete di comunicazione virtuale in grado di rendere possibile la trasmissione criptata dei dati. Le VPN sono utili a mascherare la propria connessione quando si viaggia all’estero e si vuole visitare un sito oscurato. In questo caso, la VPN consente di accedere, grazie all’IP di un altro Paese, a servizi online e pagine altrimenti impossibili da aprire. In alternativa, è possibile utilizzare un server proxy, il quale sostituisce l’IP dell’utente connesso con il proprio. In questo modo nessuno sarà in grado di risalire all’identità dell’utente in questione. Infine, il Tor Browser Bundle, consente di navigare in Rete in maniera del tutto anonima grazie a un browser basato su Mozilla Firefox.