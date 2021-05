Giovani, Roscani: “con dati Cng rischiamo fallimento dello Stato”

“Spaventosi i risultati emersi dall’indagine realizzata dal Consiglio nazionale dei giovani: il 50,3% degli under-35 vive infatti ancora con i propri genitori, molti dei quali senza una condizione economica e lavorativa stabile, e solamente il 12% è proprietario della casa in cui abita. Secondo il report del Cng, la mancanza di certezze dal punto di vista lavorativo condiziona anche la scelta di costruire una famiglia. Emerge infatti che soltanto il 6,5% dei giovani afferma di avere figli, mentre il 33% dichiara di non averne e di non volerne neanche negli anni a venire”. Lo dichiara Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia

“Questi dati raccontano che, senza una rapida inversione di tendenza, rischiamo il fallimento dello Stato in meno di 30 anni. I numeri parlano chiaro, il Governo di fronte a questa emergenza deve considerare la condizione giovanile, la natalità e il lavoro come priorità assolute. Gioventù Nazionale ha più volte denunciato e manifestato in piazza il modo in cui i governi degli ultimi 10 anni abbiano trascurato la gioventù. Siamo ancora a disposizione per raccontare le proposte che Gioventù Nazionale ha immaginato per garantire un futuro all’Italia. Il nostro è un grido di rabbia e d’amore che proviene dalle giovani generazioni che non si arrendono al declino della Nazione”.