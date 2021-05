Gadget come strumento di marketing: come utilizzarli

I gadget sono un ottimo strumento di marketing per le aziende, un vero e proprio strumento di comunicazione, la cui efficacia è comprovata. Negli anni le tecniche di marketing si sono evolute ma i gadget aziendali sono sempre al primo posto tra le scelte per promuovere il proprio brand.

Le aziende possono offrire i gadget come regalo a potenziali clienti o a clienti già acquisiti, come simbolo di riconoscimento. Naturalmente è necessario che questi oggetti siano personalizzati e brandizzati per far conoscere e identificare al meglio il proprio marchio. Possono essere anche utilizzati per premiare i propri dipendenti che a loro volta, utilizzando i gadget ricevuti, pubblicizzano la propria azienda.

Come scegliere il gadget aziendale giusto

I gadget aziendali hanno un uso commerciale e riguardano, come detto, articoli promozionali. I gadget ricoprono quella parte della strategia di marketing dell’azienda volta ad aumentare la reputazione verso possibili nuovi clienti e verso clienti già acquisiti.

Gli articoli promozionali fra cui scegliere sono diversi e spesso vi è l’imbarazzo della scelta, per questo è fondamentale scegliere l’oggetto giusto da usare come gadget innanzitutto sulla base del pubblico a cui si vuole puntare:

potenziali clienti,

clienti,

dipendenti,

partner,



La seconda cosa da valutare è che il gadget non sia un oggetto che finisca poi in un cassetto o addirittura gettato via, per questo è importante scegliere un articolo che possa essere utilizzato e che quindi svolga la sua funziona di marketing per un periodo piuttosto lungo. Un articolo che abbia lunga durata e non si esaurisca in breve tempo è l’ideale per una strategia di marketing vincente.

La terza cosa da prendere in considerazione nella scelta è che l’articolo sia coerente con la propria attività o con il servizio che si offre.

Idee per gadget personalizzati

Una volta identificato a chi offrire l’articolo brandizzato, è arrivato il momento di scegliere quale gadget far personalizzare. Ecco alcune idee:

Chiavetta USB

Non è un articolo a cui si pensa facilmente ma è senz’altro utile e brandizzarlo con il logo aziendale inciso non è per nulla difficile. La chiavetta USB oggi è utilizzata quasi tutti i giorni per salvare file, fare backup, salvare foto, musica e molto altro ancora. È utile in particolare se si opta per una di quelle chiavette usb a doppia entrata: pc e smartphone. Un gadget professionale e originale.

Magliette

Le magliette sono facili da brandizzare, basta optare per un colore unisex e per la stampa del marchio aziendale su un lato della maglia, così non sarà invasivo ma comunque visibile. Un’altra idea è stampare sulla maglietta uno slogan dell’azienda che vi identifichi.

Block notes

I block notes personalizzati sono un gadget aziendale che senz’altro viene utilizzato da chi lo riceve. Chi non ne ha uno sulla scrivania di casa, di lavoro o nella borsa?! Sono taccuini facili da personalizzare con una stampa del vostro logo, si possono scegliere con elastici colorati di chiusura o senza, con anelli da ricaricare quando terminano le pagine o con classica rilegatura cucita sul dorso o con colla.

Borse

Le borse brandizzate oggi sono molto diffuse. Sono un articolo amato dalle donne, in particolare quelle che si richiudono e si mettono nella borsetta da avere a disposizione per la spesa dell’ultimo minuto.

Portachiavi

Il portachiavi è un gadget usato moltissimo in passato e oggi forse un po’ dimenticato. Tuttavia è uno strumento che, se scelto con accuratezza ed arricchito, ad esempio con un righello integrato, sarà senz’altro utilizzato e non riposto nel cassetto. I portachiavi possono essere in metallo, plastica, legno ….. su ognuno di essi può essere inciso il vostro logo o uno slogan a seconda della grandezza del portachiavi.

Segnalibro

Il segnalibro è un articolo da personalizzare che permette di riprodurre un motto aziendale, visto lo spazio a disposizione. E’ il gadget ideale per una casa editrice o per uno stampatore.

Conclusione sull’uso di gadget

I gadget aziendali devono essere inseriti all’interno di un piano marketing completo, per dargli la giusta importanza e ottenere successo. È fondamentale, quando si vuole brandizzare un articolo e distribuirlo, aver pianificato in anticipo ogni dettaglio di una strategia marketing il cui scopo finale sia quello di trovare nuovi clienti.

Questa è l’ultima, ma non per questo meno importante, delle 4 P del marketing.

Ricordate sempre le 4 P del marketing se volete avere successo col vostro brand:

Prodotto: Product Price: Prezzo Distribuzione: Place Promozione o comunicazione: Promotion

Un ultimo consiglio: se non amate utilizzare il vostro logo sui gadget, potete ricorrere ad un hashtag abbinato al vostro motto. Un’idea originale nata negli ultimi tempi da parte delle aziende che si vogliono rivolgere a clienti giovani.

Non vi resta che studiare la vostra strategia di marketing e scegliere il gadget da personalizzare, il successo vi sta aspettando! Non fermate mai la vostra immaginazione quello è l’unico limite che non si deve avere in un piano di marketing vincente!