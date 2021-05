Filiera bufalina, Campania impegnata in eradicazione brucellosi

Si è svolto oggi in Regione Campania un incontro per affrontare le tematiche sanitarie, ambientali ed economiche della filiera bufalina, in relazione, in particolare, alla brucellosi. All’incontro, convocato dal presidente della giunta Vincenzo De Luca, hanno partecipato il sindaco di Cancello ed Arnone Raffaele Ambrosca, promotore dell’appuntamento, il vicepresidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola, l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, il direttore dell’Istituto Zooprofilattico Antonio Limone.

La Regione è impegnata nella realizzazione di un programma complessivo e risolutivo a favore degli operatori del comparto, in chiave di tutela ambientale, e in termini di interventi strutturali per le aziende. L’obiettivo finale è l’eradicazione della brucellosi. Si sta lavorando alla definizione di un progetto strutturale che comprenda non solo il rafforzamento degli interventi sanitari e di quelli ambientali, verificando le condizioni per sostenere gli interventi di ampliamento delle aziende bufalini. A tutela della filiera, palazzo Santa Lucia ha dato disponibilità a definire un protocollo d’intesa con il Comune di Cancello ed Arnone.

