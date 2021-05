Enti locali, Buompane: “subito tavolo per aiutare comuni in dissesto e predissesto”

“I Comuni rappresentano l’Istituzione più vicina ai cittadini. Se funziona la macchina amministrativa comunale i cittadini vedranno erogati ed assicurati servizi essenziali, come quelli sociali e scolastici. Lo dichiara in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Buompane, membro della commissione bilancio della Camera.

“La Corte Costituzionale ha abrogato la norma con cui si era introdotta, nell’ordinamento, una soluzione per evitare il dissesto di centinaia di Comuni. Dobbiamo immediatamente aprire un tavolo con le altre forze politiche per superare le criticità e salvaguardare i servizi essenziali per i cittadini. Bisogna incrementare il Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale e proseguire con il trasferimento di risorse per favorire gli investimenti. Serve intervenire con rapidità”. conclude il parlamentare del Movimento 5 Stelle.