La diocesi di Aversa celebra i 10 anni della Festa dei Popoli

Grande successo per la decima edizione della Festa Dei Popoli. L’evento nonostante le restrizioni e la situazione attuale del Paese, ha comunque trovato il modo di celebrare nel rispetto delle norme, la tanto attesa e seguita iniziativa della Diocesi di Aversa, in collaborazione con le scuole e l’associazionismo. L’idea di questo evento nacque nel 2012 per celebrare la fratellanza e l’unità tra i popoli.

Ad Aversa e non solo sono tanti i cittadini del Mondo, uomini, donne e ragazzi che provengono da tanti Paese nel Mondo e che qui ad Aversa vivono, studiano e lavorano. In un periodo difficile dove spesso l’ignoranza e la cattiveria trovano sfogo sui più deboli, sugli altri, il messaggio di solidarietà, di coesione di fratellanza deve essere più forte di tutto. Uniti e in collaborazione si riesce a superare ogni ostacolo, capire e non giudicare, deve essere lo spirito che accompagna ogni cittadino civile. Nello spirito di tali principi e nell’ottica di prouovere la solidarietà e abbattere le barriere del pregiudizio, che è nata tale Festa, dove tutti insieme, cristiani, ebrei, mussulmani, buddisti, e non solo convivono, interaggiscono e si confrontano sulle diverse tematiche della quotidianità. Una sei giorni ricca di eventi ed iniziative, dal tema la Fratellanza.

Diverse le iniziative messe in campo per affrontare i diversi temi di confronto tra religioni diverse e i loro rappresentanti. Uno degli argomenti molto sentiti è stato quello del confronto su come i fedeli dei diversi credo hanno affrontato quest’anno di pandemia, con restrizioni, difficoltà economiche dovute alle chiusure e alla perdita di lavoro in alcuni casi, come la Comunità si è adoperata per loro e come la fede li ha aiutati a superare i problemi della quotidianeità. Importante il convegno pastorale organizzato dal prof. Pizzo Ciro e Franco Villano, un confronto con le comunità religiose sul tema come arricchire il nostro territorio con le reciproche esperienze e storie di vita, una multi culturalità al servizio della comunità, una richezza interculturale che migliora le persone e l’ambiente che ci circonda.

L’iniziativa si è articolata in varie fasi, il primo evento sabato 8 maggio con “Fratelli tutti”, un dibattito in diretta streaming sulla Pagina Facebook “Chiesa di Aversa”. A seguire l’evento dal titolo “À mamma à maman…Vita: d’ici et d’ailleurs”, un ricordo della figura della madre attraverso la lettura di alcune pagine scritte da autori e poeti di tutto il mondo.

Giovedì 13 maggio e venerdì 14 maggio, gli studenti delle scuole del territorio che, attraverso il laboratorio “Facciamoci gli auguri”, hanno voluto celebrare il decimo anniversario della “Festa dei Popoli Aversa” con la loro solita creatività.

Inoltre è in atto il concorso letterario internazionale VII ed. “Sogniamo come un’unica umanità, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli”: pubblicato il bando del VII Concorso Letterario Internazionale “Festa dei Popoli”, organizzato dalla Diocesi di Aversa, scadenza: 15 settembre 2021.