Detiene droga in casa: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante un controllo in vico dei Candelari presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno rinvenuto 5 involucri con 130 grammi di eroina, 1755 euro e un drone professionale. Gianluca Saulino, 43enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Invece ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Villa San Giovanni presso l’abitazione di una donna in cui hanno rinvenuto un panetto e 5 stecchette di hashish del peso di 100 grammi circa, 8 sacchetti di cellophane contenenti 150 grammi di marijuana, 2 cellulari, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga oltre ad un sistema di videosorveglianza che inquadrava l’esterno dell’abitazione. D.D.M., 41enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.