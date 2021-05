De Luca chiama Ambrosca su emergenza brucellosi

Raffaele Ambrosca sarà mercoledì in Regione Campania per un confronto sull’emergenza brucellosi con il governatore Vincenzo De Luca che sarà accompagnato dal presidente dell’istituto zooprofilattico Antonio Limone. E’ arrivata nel giro di 48 ore la risposta alla lettera del primo cittadino di Cancello ed Arnone che questa mattina è stato convocato dal governatore per discutere del tema dell’eradicazione della brucellosi. E’ stato il governatore in persona a telefonare al sindaco per convocarlo per il vertice che si preannuncia molto interessante.

«Ringrazio il presidente De Luca per la correttezza istituzionale e per la celerità con la quale ha risposto alla mia lettera – ha sottolineato il sindaco Ambrosca – non è possibile perdere altro tempo su un tema così delicato che mette a rischio la tenuta di un comparto strategico per la nostra provincia. Consegnerò al presidente un accurato dossier sulla materia che deve essere affrontata in maniera seria, senza preconcetti ideologici e posizionamenti di sorta. E’ fondamentale mettere davanti a tutto il settore bufalino, la tenuta economica del comparto, salvaguardando la salute dei cittadini e preservando la qualità del prodotto finito, cioè il nostro ‘oro bianco’, la mozzarella di bufala».