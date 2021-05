Creazione comunità energetiche e AmbitoC6: Uniti per Cesa deposita mozione e richiesta

Prosegue l’attività del gruppo consiliare di minoranza Uniti per Cesa formato dai consiglieri comunali Ernesto Ferranta, Amelia Bortone, Carmine Alma e Paola Verde. Nei giorni scorsi sono state depositate una mozione ed una richiesta.

“Con la prima – fanno sapere dal gruppo -, indirizzata al sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, è stata evidenziata l’importanza di promuovere anche nel territorio di Cesa la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica. È stato poi chiesto alla dottoressa Gemma Accardo, coordinatrice territoriale dell’Ambito C6, di valutare ai fini di una più ampia trasparenza amministrativa, nell’ambito della discrezionalità e dei poteri che la figura del Coordinatore di Ambito possiede, nonché compatibilmente con l’efficacia degli atti per le selezioni già poste in essere (i cui termini di presentazione delle rispettive domande sono scaduti), la possibilità di acquisire da parte di tutti i partecipanti alle selezioni citate al punto 1 della premessa: le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità con i Comuni che fanno parte dell’ambito C6; le dichiarazioni di assenza di parentela o affinità, entro il quarto grado, con tutti i consiglieri comunali dei Comuni che fanno parte dell’ambito C6.

È stato inoltre richiesto l’elenco delle cooperative e delle società che partecipano alle gare dell’Ambito C6”.