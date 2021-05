Covid, open day vaccinazioni: ecco i comuni casertani interessati

Si informa che domenica 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso il Distretto Sanitario in Via degli Oleandri Mondragone sarà somministrato il vaccino Vaxzevria Covid 19 Astrazeneca a tutti i cittadini dai 50 ai 79 anni dei Comuni di Castel Volturno, Mondragone, Cancello ed Arnone, Falciano del Massico e Carinola. Gli interessati possono recarsi al Distretto Sanitario muniti di un valido documento di riconoscimento e tessera sanitaria, a condizione che siano già registrati in piattaforma Sinfonia.

Intanto sono in corso di definizione con la direzione generale dell’ASL gli ultimi dettagli per permettere la somministrazione dei vaccini anche ai medici di base locali che si occuperanno di effettuare nell’immediato la vaccinazione ai rispettivi pazienti over 80 e fragili ancora scoperti per poi continuare con le altre categorie anche presso strutture pubbliche comunali che saranno di seguito indicate.