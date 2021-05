Covid, Asl Caserta pronta col secondo AstraDay: ecco come prenotarsi

L’Asl e la Brigata Garibaldi pronti per un secondo “AstraDay”: appuntamento fissato per martedì 18 maggio presso la Caserma Ferrara Orsi di Caserta per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, per tutti gli utenti (over 18 anni) residenti nei comuni che ricadono nell’Asl Caserta. Le vaccinazioni inizieranno alle ore 6 del 18 maggio2021 e con termine alle ore 6:00 del 19 maggio.

Per tutti i residenti nell’ASL Caserta che intendono partecipare è obbligatorio preventivamente registrarsi a questo indirizzo che sarà online a partire dalle ore 06:00 del 15 maggio. Per poter correttamente effettuare la registrazione sono indispensabili Codice fiscale, Numero tessera Sanitaria, Indirizzo e-mail, Numero di telefono cellulare. All’esaurimento dei posti disponibili non sarà più possibile registrarsi e non è previsto overbooking. La conferma dell’avvenuta prenotazione sarà visionabile direttamente ed in tempo reale con l’orario di prenotazione (cedola da stampare). L’orario di ingresso per ogni utente dovrà essere obbligatoriamente rispettato. In assenza di cedola di prenotazione e/o SMS non si potrà accedere alla vaccinazione. Successivamente sarà inviata email con il consenso e questionario da compilare. Non saranno ammessi anticipi o ritardi. Tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine avranno dato esito positivo, riceveranno SMS ed e-mail di conferma, al contrario tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine avranno avuto esito negativo non riceveranno SMS ed e-mail ed inquadrando il QR code riceveranno messaggio di prenotazione non trovata.

L’Asl raccomanda, infine, di ‘prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, in particolare del numero di telefono e della e-mail (unici riferimenti di ricontatto), in quanto non sarà possibile modificarli successivamente’.