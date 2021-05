Controlli Polizia a Secondigliano, Chiaia e Sorrento

Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Municipale, con il supporto del Reparto Mobile, dei Nibbio e di un’Unità Cinofila anti-esplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a in corso Italia, largo Beato Gaetano Enrico e al Rione dei Fiori. Nel corso dell’attività sono state identificate 130 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, e controllati 82 veicoli, di cui 17 sottoposti a sequestro amministrativo e uno sequestrato ai fini della successiva confisca; inoltre, sono state contestate 23 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo, per mancanza di revisione e mancata copertura assicurativa. Infine, sono state denunciate due persone per guida senza partente poiché mai conseguita.

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona dei “baretti” e via Partenope. Durante l’attività gli operanti hanno identificato 105 persone e controllato 16 esercizi commerciali sanzionandone uno in via Bisignano per occupazione di suolo pubblico. Infine, in via Chiatamone è stato bloccato e denunciato S.L., 48enne napoletano con precedenti di polizia, poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e contestualmente gli è stato notificato un ordine di allontanamento.

Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19, hanno effettuato controlli in via Califano, piazza Lauro e via degli Aranci a Sorrento e in viale dei Pini a Sant’Agnello. Nel corso dell’attività sono state identificate 233 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, sanzionandone 2 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito senza valida motivazione; inoltre, sono stati controllati 121 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 8 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancato utilizzo del casco protettivo, mancato uso della cintura di sicurezza e per l’utilizzo del cellulare durante la guida.