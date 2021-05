Controlli antidroga a Ponticelli e Secondigliano

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto in via Edmondo Peluso un uomo a bordo di un’auto che ha consegnato un involucro ad un giovane che si è allontanato. Il conducente è stato fermato e trovato in possesso di tre involucri contenenti 1,3 grammi di cocaina e di 540 euro, mentre, presso il suo appartamento, sono state rinvenute altre 30 bustine già confezionate del peso di 53 grammi, un bilancino di precisione e un sistema di videosorveglianza che inquadrava l’esterno dell’abitazione. Mariano Pace, 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in viale privato dell’Acquario presso un terraneo, di proprietà di un giovane, in cui hanno rinvenuto 16 bustine contenenti 24 grammi marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Cristian Carrea, 19enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine, in piazza Giovanni XXIII hanno controllato un giovane con in tasca tre bustine contenenti 3,14 grammi di marijuana; P.F.A., 18enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.