Comuni, Maraio: “Affrontare con urgenza problema bilanci”

“I comuni sono in una condizione preoccupante, a causa dello stato in cui versano i loro bilanci. È un problema serio che va affrontato con urgenza”. È quanto afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio che aggiunge: “la denuncia del Prof. Manfredi sui conti di Napoli è dirompente e non può rimanere inascoltata. Chi guida città o metropoli ha il dovere di assicurare ai propri cittadini i servizi essenziali che oggi sono a rischio a causa di una sentenza della corte costituzionale che obbliga gli amministratori a rientrare con il proprio debito in un periodo di tempo ristretto. Una follia che rischia di mettere in default oltre 1400 enti locali. Il Governo ha ora il dovere di correre ai ripari e di dare celermente risposte concrete agli amministratori e a chi si candida a guidare una città”