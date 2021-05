(VIDEO) Comunali Napoli, De Magistris: “scontato ok CSM su Maresca ma resta ambiguità”

“È scontato che il Csm dia l’aspettativa a Catello Maresca ed è anche normale che sia così secondo le leggi. Ma l’ambiguità resta”. Lo dice il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in attesa che il plenum del Consiglio superiore della Magistratura decida in merito alla richiesta di aspettativa formulata dal sostituto procuratore in vista di una sua candidatura a sindaco di Napoli.

“L’errore e il comportamento che non ho condiviso di Maresca – commenta l’ex Pm, interpellato a margine di un convegno al Maschio Angioino – è stato quello di aver fatto campagna elettorale vera con la toga addosso. Lo si è visto in tutta la città ed è inammissibile. Lo è anche che chi doveva evidentemente vigilare in maniera più adeguata abbia tollerato tutto questo”. “Poi c’è ulteriore tema di opportunità – sottolinea de Magistris – che ha sempre attraversato il dibattito all’interno della magistratura, e non solo, per un magistrato che ha esercitato le funzioni in una città e poi si candida sindaco in quella medesima città e in questo caso da Pubblico ministero. Dunque, titolare fino a oggi di indagini che riguardano concittadini e con tutto ciò c’è ne può derivare sull’apparenza di autonomia indipendenza ed equidistanza. Non è una bella pagina. Di questi tempi tutto appare possibile e normale quindi fra un po’ lo dimenticheremo”.

