Comunali Napoli, De Magistris: “Candidatura Fico può unire”

“Sono contento di Alessandra Clemente, lo dico con convinzione, è una donna di 34 anni. Degli altri direi che, dopo Alessandra, la candidatura che più può unire è quella di Roberto Fico”. Ne è convinto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a Un Giorno a Pecora su Radio 1. “Perché Clemente non va bene per Pd e Movimento 5 Stelle? Loro – dice de Magistris – non rispondono. Quella di Fico potenzialmente poteva essere una candidatura che unisce e se si candida Fico si può aprire un ragionamento”.

“Luigi Di Maio? È impensabile, non ha la possibilità di vincere. Invece Gaetano Manfredi ha tentennato, quindi non è idoneo perché chi ha paura non può fare il sindaco di Napoli. Antonio Bassolino – continua l’ex Pm – è un avversario politico, ha consegnato una città piena rifiuti, ma prendo atto che ha 74 anni e metterci la faccia rispetto ad altri denota amore e coraggio, anche se la valutazione politica è negativa”.

“Dimettermi per fare la campagna elettorale in Calabria? Appena si entrerà nell’ufficializzazione prenderò questa decisione. Credo a ferragosto deciderò e forse a quel punto potrei anche dedicarmi totalmente alla Calabria. Ancora non lo so e devo pensarci bene”. Lo ha spiegato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris rispondendo a una domanda nel corso di una intervista a Un giorno da pecora su Radio 1.

(Nac/ Dire)