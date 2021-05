Comunali Casaluce, Agire incontra la cittadinanza: il PUC al centro del dibattito

Il PUC. E’ questo l’argomento al centro dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio nella sede di Agire in corso Vittorio Emanuele a Casaluce. Il movimento politico, nato per volere dell’ex consigliere comunale Francesco Luongo, ha avviato una serie di incontri coi cittadini in vista delle comunali del prossimo autunno per la costruzione di un programma semplice e realizzabile.

“L’idea condivisa da tutti i presenti al dibattito, tra cui una rappresentanza di Fratelli d’Italia Casaluce, è quella di ‘disegnare’, con una visione d’insieme, la Casaluce che lasceremo ai nostri figli – fanno sapere dal movimento civico -. Per rendere ciò concreto e realizzabile, non possiamo non partire dalla approvazione del PUC. Se ne sta occupando la Federico II, stiamo seguendo l’iter confrontandoci con la commissaria e riprendendo in mano i lavori dal nostro eventuale insediamento, contiamo di approvarlo nei primi 100 giorni. È dall’approvazione del PUC che parte la nostra rivoluzione del bene. Casaluce ha la necessità di avviare una fase di sviluppo; economico prima ancora che sociale. Siamo privi di tessuto produttivo e mai si è lavorato per crearlo. Abbiamo pochissime attività commerciali, non c’è attrattiva per investimenti anche esterni, non c’è mai stata una visione che permettesse di immaginare dove e come sviluppare commercio, opifici, centri sportivi, anche con privati. La sfida è complessa ma entusiasmante: pianificare il miglioramento della qualità ambientale, urbana e socio-economico, valorizzazione delle risorse esistenti e incentivazione degli investimenti. Tutto parte da uno strumento potente e centrale: il PUC. Le aziende, le organizzazioni professionali, le associazioni di categoria, la collettività, tutti hanno un ruolo centrale e saranno chiamati a dare il proprio contributo per la formazione di tale fondamentale strumento di progresso. Sappiamo dove risiede il problema. Con l’impegno di tutti, sappiamo come affrontarlo”.