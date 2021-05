Cimitero di Aversa, le associazioni: “Invitiamo i cittadini a non utilizzare i servizi igienici”

Nella giornata di martedì 4 maggio si è tenuto, presso il comune di Aversa, l’associazione “Ai cittadini Aversani per la rinascita del cimitero” ha incontrato, presso la sede comunale, il neo assessore al cimitero, Francesco Sagliocco, ed i consiglieri Roberto Romano e Federica Turco.

Durante la riunione, sono stati affrontati due temi al centro del dibattito pubblico: la predisposizione del parcheggio con strisce blu in prossimità del cimitero ed il prezzo condominiale relazionato ai loculi. “Non vogliamo credere che l’amministrazione voglia lucrare sulle disgrazie dei cittadini, avendo, quest’ultimo, concesso di porre le strisce blu proprio nella pizzetta antistante all’ingresso – affermano all’unisono, in una nota congiunta, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus (presieduta da Alberto Pallotti) e gli attivisti de “Ai cittadini Aversani per la rinascita del cimitero”, facente capo a Nicola Nardi -. Il cimitero è un luogo di culto particolarmente sentito. Chi vi si reca, lo fa per lutto o, in altri casi, per sotterrare un proprio caro. Siamo indignati”. Il comitato e l’associazione in tutela delle vittime della Strada si pongono importanti quesiti: “La somma di 26,82 euro versata da ogni condomino, moltiplicata per i 4400 loculi presenti, in quali è finita? A cosa sono destinati tali fondi? Abbiamo o non abbiamo il diritto di sapere questi soldi come vengono utilizzati, dato che non esistono servizi di cui usufruisca la comunità? Non è stato utilizzato nemmeno un centesimo per mettere in sicurezza la struttura cimiteriale, per rinnovare i servizi igienici (versanti in condizioni pietose ed inaccessibili), per la manutenzione ordinaria del verde. Basta interventi spot, ora ci vogliono soluzioni concrete”.

Nicola Nardi non nasconde la sua amarezza: “E’ stata una pura illusione questa tanto decantata operosità. Sembrava che qualcosa si stesse per muovere, ma ancora una volta l’amministrazione ha dimostrato di fare solo parole. Quanto altro tempo dobbiamo attendere per la rimozione di tutte le sterpaglie e rami lasciati in bella vista? Cogliamo l’occasione per ringraziare l’assessore Elena Caterino che, nonostante non sia di sua competenza, ha provveduto a far liberare aree verdi vittime di incuria e degrado. Siamo ormai arrivati agli sgoccioli: a fine mese il comune dovrà approvare il classico bilancio. L’assessore Benedetto Zoccola aveva già individuato una somma pari a 42800,00 € da destinare ai lavori cimiteriali. Qualora quanto promesso dall’ex Assessore non venga garantito, si tratterebbe dell’ennesima dimostrazione di inaffidabilità comunale. Poniamo ancora fiducia nelle promesse fatte, intanto ci duole invitare i cittadini a non utilizzare i bagni del cimitero”.

Volto sul territorio del presidente dell’A.I.F.V.S. ODV, Alberto Pallotti, è il delegato, vicepresidente e responsabile delle sedi associative di Aversa e dell’Agroaversano, Biagio Ciaramella: “Il nostro referente, da tre anni a questa parte, si è mosso con decisione per la sottoscrizione del protocollo ufficiale con il comune di Aversa, ma il tutto è ancora fermo ad un’attesa di convocazione ormai pluriennale – afferma il leader Pallotti -. A questo punto ci conviene confidare nell’amministrazione che verrà. Affrontiamo problematiche legate alle buche sulle strade, alle strisce blu, al cimitero ed alla sicurezza del mercato ortofrutticolo”. Un atteggiamento nei confronti del protocollo che l’A.I.F.V.S. ODV e l’associazione “Mamme Coraggio”, presieduta da Elena Ronzullo, non hanno riscontrato nel comune di Trentola Ducenta “la cui amministrazione, con il sindaco Michele Apicella ed il vicesindaco Vincenzo Sagliocco, ha dato la giusta importanza all’accordo, attivandosi in tal senso sin dai giorni successivi all’insediamento. A loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”.