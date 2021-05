Cesa. ‘La periferia al centro’: gazebo informativo del Meetup 5 Stelle

Il meetup Cesa 5 stelle, con l’assemblea degli attivisti di questa sera, 28 maggio 2021, lancia una nuova sfida all’amministrazione comunale, rilanciare le “periferie abbandonate” e avviare una nuova stagione dei gazebi itineranti su tutto il territorio comunale.

“Gireremo per le piazze, strade e per le periferie, per raccogliere e portare le istanze dei cittadini nelle istituzioni e dare un senso ai problemi concreti – fanno sapere gli attivisti pentastellati -. Il primo appuntamento con i gazebo è Domenica 6 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00, in piazza De Michele. I cittadini potranno sottoscrivere la raccolta firme, supportati dagli attivisti e dai cittadini del meetup.

Nei prossimi mesi saranno organizzati altri gazebi tra le vie e le piazze sia del centro cittadino, come in tutte le zone di periferia. In programma anche altre iniziative, a partite da assemblee pubbliche di “quartiere” per favorire l’incontro-confronto dei cittadini per promuovere occasioni di sviluppo, ma anche per una coesione sociale che negli anni si è andata via via sfaldando. È un impegno che abbiamo preso e che continueremo a prendere con la comunità”.