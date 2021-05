Castel Volturno. Sopralluogo rotatorie e rifacimento impianto di controllo semafori Baia Verde

Nelle ultime settimane il tema della sicurezza stradale a Castel Volturno è stato oggetto di cronaca in negativo.

Il sopralluogo svolto ieri mattina ha avuto l’obiettivo di costituire una mappatura delle rotatorie che hanno bisogno di rifacimento strutturale e ripristino della segnaletica stradale, interventi necessari per la reintegrazione del decoro urbano e per limitare il proliferarsi di incidenti sulla Domitiana, strada che taglia in lungo tutto il territorio castellano. È inutile sottolineare che il cittadino, dal canto suo, deve impegnarsi a rispettare il limite di velocità, le dovute distanze dagli altri veicoli e la segnaletica di stop e di precedenza.

Al sopralluogo e al procedimento hanno partecipato l’Assessore alla Manutenzione Antonietta Carusone, l’Assessore alla Viabilità Pasquale Marrandino e il Consigliere Comunale che si è fatto promotore di questa iniziativa Antonio Luise

La rotatoria che più di tutte è risultata fonte di pericolo è situata in zona Baia Verde, rotatoria per la quale è già stato predisposto l’impianto di lanterna semaforica per la regolazione del flusso del traffico. Purtroppo la centralina che controlla l’impianto dei semafori è stata distrutta dai veicoli coinvolti nei numerosi sinistri avvenuti in quella rotatoria. Il rifacimento del suddetto impianto sarebbe dovuto rientrare nei risarcimenti assicurativi previsti per i sinistri che l’hanno coinvolto ma la maggior parte degli automobilisti implicati nei sinistri che arrecano danno all’arredo urbano e alla centralina della lanterna semaforica guidavano veicoli che sono risultati non assicurati, lasciando così che tutti i costi derivanti dai danni provocati in occasione degli incidenti stradali gravassero pesantemente sulle casse del Comune.

Pertanto l’Assessore Marrandino si è assicurato che la Polizia Municipale acuisca il focus verso questi eventi per efficientare l’ausilio agli automobilisti e provare a rimettere a coloro che provocano gli incidenti i costi dei danni provocati.

È stato così predisposta, con enorme sforzo da parte dell’amministrazione, la somma necessaria per il rifacimento della centralina che controlla l’impianto dei semafori di Baia Verde, per il rifacimento strutturale di tutte le rotatorie disfatte e il ripristino della segnaletica stradale.