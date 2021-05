Casaluce. Strage Capaci, Comella: “Falcone e la sua piazza (una vergogna tutta casalucese)”

“23 maggio 2021. Chiudete gli occhi e immaginate una comunità che solennemente rende omaggio e commemora il magistrato Giovanni Falcone, l’uomo coraggio, simbolo della lotta alle mafie che pagò con la propria vita il fio di non essersi arreso alla logica e al potere della criminalità. Continuate a tenere chiusi i vostri occhi e immaginate una comunità che dedica una piazza a questo gigante della legalità, a voler ricordare, per sempre, quel testimone impareggiabile di lotta civica affinché il suo esempio sproni ogni coscienza cittadina. Belle parole, vero? Nobili intenti, messaggi impeccabili! Adesso riapriteli quegli occhi, osate attraversate quella piazza e guardate in faccia la realtà! Tante parole arricchiscono le bocche, troppi fatti le smentiscono!”. Così l’ex consigliere comunale Antonio Comella che nel 29esimo anniversario della Strage di Capaci denuncia lo stato di abbandono e degrado della piazza sita in via Circumvallazione dedicata alla memoria del giudice Falcone.

“Questa è piazza Falcone di Casaluce! Un degrado vergognoso, un luogo di abbandono, di scandalo, di offesa alla dignità stessa dell’eroe cui è stata dedicata! Quante responsabilità dietro questo scempio, quanti inutili chiacchiere e quanti esempi di irresponsabilità amministrativa! C’è bisogno di una rivoluzione in questo paese, una rivolta delle coscienze civiche sane, tutte, altrimenti il degrado e l’imbarbarimento ci soffocherà fino a seppellirci per sempre. Onore a te, giudice Falcone. Onore a voi tutti vittime di quella strage indegna di un paese civile. Un giorno anche Casaluce potrà dirti grazie, con i fatti, non con inutili parole!”.