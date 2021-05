Casaluce. Sorrentino alle forze politiche: “Non dimenticare volontariato e associazionismo“

“Il volontariato e l’associazionismo rappresentano una vera e propria ricchezza per la nostra società. Le forze politiche casalucesi che scenderanno in campo in questi mesi non possono non tenere in considerazione, nei programmi e nelle azioni, realtà importanti come queste”. Così Valentina Sorrentino, attivista impegnata nel sociale ed associazionismo.

”Meritano rispetto, attenzione, vicinanza, sensibilità, strumenti e luoghi adeguati per portare avanti lo straordinario lavoro sociale di cui si fanno carico ogni giorno. Agire per il sociale, porterà a risultati rilevanti per l’intera comunità! Grazie di cuore a tutti i volontari, grazie Avis”.