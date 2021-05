Carabiniere libero dal servizio sorprende coppia di ladri: un arresto

Beccati in flagrante mentre tentavano di entrare in un appartamento di via Baldassarre Peruzzi, in zona Aventino a Roma. È successo ieri sera alle 22.15 circa. Protagonista un carabiniere libero dal servizio, comandante della stazione Roma Macao che mentre camminava in strada è stato attirato da un allarme scattato in un’abitazione.

Il militare affacciatosi nella proprietà ha visto due uomini che, dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale, stavano per intrufolarsi nella casa. Dopo aver dato l’allarme, il carabiniere si è messo all’inseguimento della coppia di ‘topi di appartamento’, riuscendo a bloccarne uno all’altezza di piazza Albania.

L’uomo stava tentando la fuga a bordo di un monopattino elettrico. Identificato, è risultato essere un cittadino di etnia rom di 25 anni, con precedenti, residente nel campo nomadi di via di Salone. Per lui sono scattate le manette, anche grazie ad altri Carabinieri, nel frattempo arrivati sul posto. L’uomo è stato arrestato per tentato furo in abitazione in concorso. Proseguono le ricerche del complice che è riuscito a darsi alla fuga. Sul monopattino utilizzato dal ladro sono in corso verifiche, ma secondo quanto si apprende, il mezzo risulterebbe rubato.

(Ago/ Dire)