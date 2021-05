Capri. Sbarca al porto con cocaina e hashish: arrestato

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane dell’Ufficio di Napoli 2, in collaborazione con i militari della guardia di finanza in servizio presso il porto commerciale di Capri, hanno arrestato un cittadino campano trovato in possesso di 4,6 gr di cocaina, 100 gr di hashish, 370 euro in contanti e un bilancino di precisione tipicamente utilizzato per la pesatura delle sostanze stupefacenti. L’uomo sbarcato sull’isola azzurra da un aliscafo proveniente da Napoli, si legge in una nota Adm, alla vista dei funzionari e dei militari “assumeva un atteggiamento ambiguo, e pertanto veniva sottoposto al controllo”. Le operazioni di ricerca “venivano, poi, continuate presso la sua residenza, dove venivano trovate 22 bustine di plastica presumibilmente utilizzate per il confezionamento delle dosi e un cucchiaino misuratore”.

(Com/Gup/ Dire)