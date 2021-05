Brasile. Ministro ambiente indagato per contrabbando legname

La polizia federale del Brasile sta conducendo perquisizioni e confische nell’ambito di un’indagine sul ministro dell’Ambiente, Ricardo Salles. Le operazioni mirano a verificare il presunto coinvolgimento di Salles in uno schema di facilitazione del contrabbando di prodotti forestali. E’ la prima volta che un ministro dell’Ambiente brasiliano è accusato di violazioni di questo tipo. L’operazione ha il nome di origine indigena ‘Akuanduba’ ed è scattata in settimana nel distretto federale della capitale e in due Stati federali, San Paolo e Parà.

L’ordine è stato emesso dal giudice del Supremo Tribunal Federal (Stf) Alexandre de Moraes, che ha anche provocato il licenziamento del presidente dell’Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim. Nella sua decisione, Moraes ha affermato di aver “tenuto in conto le testimonianze, i documenti e le informazioni che segnalano l’esistenza” di uno schema di contrabbando. Il ruolo di Salles nello schema criminoso è emerso dopo una confisca di legname importato illegalmente negli Stati Uniti dal Parà. Le autorità americane non hanno accettato i documenti e hanno effettuato una denuncia presso la giustizia brasiliana a gennaio di quest’anno. Salles, tramite un comunicato inviato alla stampa, si è detto sorpreso dell’indagine che ha definito “esagerata” e “non necessaria” e ha negato ogni coinvolgimento. L’operazione, comunque, rende più complesse le relazioni tra Brasile e Stati Uniti. Washington ha infatti chiesto in diverse occasioni misure più efficaci per combattere la deforestazione e preservare l’ambiente.

Stando a una ricerca effettuata dal progetto Política Por Inteiro e pubblicata in esclusiva dalla rivista Carta Capital, il governo ha approvato quest’anno 721 provvedimenti che hanno avuto un impatto negativo sull’ambiente. Tra questi ci sono 76 riforme istituzionali, 36 misure di privatizzazione, 36 revisioni di leggi, 34 di flessibilità a 26 di deregolamentazione.

(Bio/ Dire)