Basket. Sabato debutto per la Juvecaserta nella poule promozione

Reso noto dall’ufficio gare del Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro il calendario della poule promozione del campionato di serie C. Per la Ble Juvecaserta il debutto è fissato per sabato 22 maggio al palasport di viale Medaglie d’oro dove i bianconeri ospiteranno alle 19.30 il quintetto della Diesel Tecnica Pall. Trinità di Sala Consilina.

Nella seconda giornata, in programma domenica 30 maggio, trasferta a Roccarainola, ospiti del locale quintetto e, quindi, chiusura del girone di andata alle 19.30 di sabato 5 giugno quando nel palasport casertano sarà di scena il Promobasket Marigliano. Il girone di ritorno prevede il 13 giugno (ore 19.00) la trasferta a Sala Consilina, il 19 giugno (ore 19.30) il confronto interno con Roccarainola e, quindi, il 27 giugno (ore 21.00) chiusura della stagione sul campo del Marigliano.

Com’è noto la poule promozione prevede il confronto tra le prime tre classificate di ciascun girone della regular season con acquisizione dei punti conquistati negli scontri diretti della prima fase. Al momento la classifica vede in testa il terzetto formato da Roccarainola, Sala Consilina e S. Antimo con 6 punti. Seguono Ble Juvecaserta (4), Venafro (2) e Marigliano (0). Le prime tre classificate della poule promozione saranno promosse in C gold.