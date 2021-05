Baia. Viceministro Castelli in visita alla Guardia di Finanza

Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Onorevole Laura Castelli, nel pomeriggio odierno, in occasione della visita istituzionale al Centro Vaccinale e all’Amministrazione locale del Comune di Bacoli, si è recata anche presso la Guardia di Finanza di Baia.

L’Autorità politica è stata accolta dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Campania, Gen. D. Virgilio Pomponi, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, Gen.B. Gabriele Failla, e da una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori e Finanzieri.

Il Vice Ministro ha ringraziato le Fiamme Gialle partenopee per il lavoro quotidianamente svolto, con passione, professionalità e coraggio, in particolare in questa fase di emergenza sanitaria ed economica, con attività nelle quali la collettività ripone aspettative sempre maggiori per l’utilità che sono in grado di generare e che trovano manifestazione concreta nelle operazioni di polizia economico- finanziaria svolte.