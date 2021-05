Aversa. Al via la riqualifica ambientale dei parchi cittadini

“In seguito alla sottoscrizione con la Regione Campania di apposita convenzione regolante i rapporti per l’esecuzione di interventi di competenza regionale in campo ambientale connessi alla risoluzione di criticità del territorio regionale, annunciamo l’avvio dei lavori ai sensi della suddetta Convenzione con la riqualifica ambientale dei parchi cittadini che partiranno lunedì con gli interventi previsti al Parco Pozzi per poi procedere con gli altri parchi e con la Villa Comunale. Ricordo che la procedura non era ancora partita a causa del lockdown e a causa di problemi regionali organizzativi

interni”. Così l’assessore alle politiche ambientali, Elena Caterino.

“Con determinazione e tenacia abbiamo iniziato negli ultimi tempi un confronto con i Dirigenti dell’azienda partecipata Regionale Sma Campania che hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo presso tutti i siti che saranno interessati dalla riqualificazione. Interventi fondamentali per noi soprattutto in questo particolare momento caratterizzato dal rallentamento dei lavori di manutenzione del verde pubblico a causa della pandemia che ha colpito alcuni addetti al verde e a causa del guasto di automezzi che non possono essere riparati per mancanza di fondi almeno fino all’approvazione del bilancio. Ringraziamo per la disponibilità l’Assessore Regionale all’Ambiente Bonavitacola, l’Amministratore Unico SMA Campania Ing. Giuseppe Esposito, il Responsabile Area Cantieri e Manutenzione del territorio Dott. Agr. Alessandro Soria, il Dirigente Sma Dott. Rilievo”.