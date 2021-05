Aversa. Tav, tribunale, recovery: M5S incontra il sindaco Golia

Treno ad Alta Velocità, valorizzazione dei prodotti tipici locali, le problematiche connesse al Tribunale Napoli Nord, sono stati i temi affrontati questa mattina nella stanza del sindaco dott. Alfonso Golia.



Alla presenza di una delegazione degli attivisti, del consigliere comunale Roberto Romano, dell’On. Salvatore Aversano Consigliere Regionale, dell’On. Giuseppe Buompane, Membro della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, il sindaco ha chiesto collaborazione e condivisione per risolvere parte dei annosi problemi che la città di Aversa vive. Il Consigliere Regionale Salvatore Aversano ha presentato una mozione in consiglio regionale sulla TAV, dopo una attenta analisi, si è giunti alla convinzione anche attraverso corrispondenza con la RFI, della bontà dell’iniziativa. Inoltre il Consigliere Regionale ha comunicato che è allo studio una proposta di legge per la valorizzazione delle attività produttive tipiche del territorio. L’ On. Buompane ha garantito la sua massima disponibilità alla risoluzione di questioni irrisolte nell’ambito del tribunale Napoli Nord, grazie anche alla sua esperienza maturata con lo staff dell’ex Ministro Guardasigilli On. Stefano Bonafede.



“L’auspicio è che ora si passi alla progettualità e ai suoi effetti concreti per il territorio – dice il consigliere comunale M5S Roberto Romano ringraziando tutti i presenti – “per la loro collaborazione e si è dichiarato disponibile a superare tutti gli steccati ideologici che inibiscono lo sviluppo e i benefici per tutta la comunità”.