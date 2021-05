Aversa. Stop ai consigli comunali in ‘smart working’: si ritorna in presenza

“Visto il modo di partecipare di alcuni consiglieri comunali che non riescono a rispettare un codice etico durante le sedute del consiglio comunale mentre sono collegati in videoconferenza, ho deciso che le prossime sedute si effettueranno in presenza. Salvo casi eccezionali, come la zona rossa, si opterà nuovamente per una ‘presenza virtuale’. Seppur non scritte, certe regole dovrebbero essere rispettate a prescindere”. Così il Presidente del Consiglio Comunale di Aversa, Dott. Carmine Palmiero.