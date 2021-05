Aversa. Masterplan, incontro Amministrazione – UniVanvitelli

Questa mattina il sindaco Alfonso Golia ha incontrato i vertici dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli: il Rettore Nicoletti, il Prorettore Maffei, il responsabile edilizia dell’ateneo De Matteis e i due presidi di dipartimento Zerlenga e Mandolini.

“Abbiamo discusso del Masterplan per il radicamento e lo sviluppo dell’università in un’ottica di sostenibilità nella nostra città – dice il sindaco Golia -. Un primo intervento da 10 milioni di euro che trasformerà per sempre la periferia nord della Città, oggi nel degrado. Saranno realizzati spazi per l’ateneo, un auditorium, aree verdi con un biolago che le sostiene. L’apertura alla città delle aree verdi esistenti nelle due strutture sedi dei due dipartimenti. La realizzazione del Masterplan è un intervento importante, Aversa Città universitaria non sarà più uno slogan da utilizzare in campagna elettorale ma la realtà e ciò grazie alle sinergie istituzionali che abbiamo messo in campo e che sono complementari all’azione di risanamento della macchina amministrativa comunale e delle finanze, senza cui non potremo mai far fare un salto di qualità ai servizi al cittadino”.