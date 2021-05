Aversa. Istituita la delega all’agricoltura

“Per la prima volta ad Aversa viene istituita la delega all’agricoltura, settore di cui si sta riscoprendo l’importanza in un’ottica di sostenibilità, crescita e sviluppo. Questo incarico mi riempie di orgoglio e mi spinge a proseguire lungo la strada intrapresa a favore del verde, della forestazione urbana. Questa nomina, sarà per me un ulteriore mezzo col quale potrò mettermi maggiormente al servizio del territorio, del settore agricolo, delle giovani generazioni che intendono avvicinarsi al mondo dell’agricoltura”. Così l’assessore alle politiche ambientali, Elena Caterino.

“Mi auguro che il mio ruolo possa fungere da cassa di risonanza per amplificare la voce che proviene dal mondo degli imprenditori agricoli e farla ascoltare a tutti i livelli istituzionali.Il comparto dell’agricoltura sarà un volano per il territorio. Abbiamo già in cantiere gli orti urbani e intendiamo preservare il suolo agricolo attuale. Nell’attualità l’agricoltura urbana sperimenta una grande espansione. Le nuove dinamiche emergenti tra amministratori e cittadini in un mondo fortemente urbanizzato, vedono la città come scenario privilegiato di sperimentazione socio-spaziale e la recente inclusione dell’agricoltura nelle aree urbane costituisce una manifestazione molto significativa dei paradigmi – come la sostenibilità e la democrazia partecipata che guidano tanto le politiche istituzionali quanto le iniziative di cittadinanza”.