Aversa. Grimaldi: “Incontro col sindaco Golia? Solo contributo per risolvere criticità della città: nessun accordo”

“Mi dispiace dover sottolineare una ovvietà. Io ed il collega Salvatore Micillo abbiamo incontrato il sindaco di Aversa che ci ha chiesto un contributo per risolvere alcune criticità. Per rispetto delle istituzioni e senso civico abbiamo discusso e ci siamo già messi in moto per dare una mano alla città di Aversa. Ciò non vuole assolutamente significare che abbiamo avallato o “benedetto” alcun accordo di maggioranza del M5S con l’attuale amministrazione comunale di Aversa”. Così il deputato M5S Nicola Grimaldi in merito all’incontro tenuto lunedì u.s. con il Sindaco di Aversa (leggi qui).