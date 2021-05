Aversa. Ferrara: “Città insoddisfatta ed abbandonata: sindaco dimettiti”

“Caro Sindaco hai tradito le attese di “buon governo” promesso ai cittadini all’atto di presentazione del tuo programma elettorale. Finora sei stato impegnato solo a soddisfare i ricatti dei tuoi consiglieri di maggioranza e dei nuovi transfughi. La tua amministrazione ha messo in mostra il peggio di sé e di quella politica incapace di governare e di offrire servizi dignitosi ai cittadini”. Così Valerio Ferrara, componente del direttivo Fratelli d’Italia ad Aversa.

“Cosa hai fatto insieme alla tua “pseudo-maggioranza”, nell’arco di 24 lunghi mesi di governo, per Aversa? La città è stanca. Se non hai mai avuto i numeri per governare, perché non ti dimetti? Sei un valido professionista, persona stimata e perbene stai sulla bocca di tutti. Sei circondato da molti traditori e talpe nella tua stessa maggioranza mandali tutti a casa. La città è in coma”.