Aversa. Continua la campagna educativa ed informativa itinerante sugli oli vegetali esausti ‘CircOLIamo’

Gli Oli vegetali esausti O.V.E., sono oli alimentari giunti alla fine del loro impiego: residui dalla frittura e dalla conservazione dei cibi (oli delle scatolette di tonno, dei carciofini, delle acciughe…).



I sopracitati oli non vanno dispersi in natura perché sono inquinanti per l’ambiente inoltre se versati negli scarichi domestici ostruiscono le condutture fognarie.

Essi vanno raccolti in un qualsiasi contenitore e portati presso i punti di raccolta installati in città.

L’assessorato alle Politiche Ambientali ha pubblicato il calendario con una serie di incontri.