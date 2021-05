Aversa. Consiglio comunale, Diana contro Palmiero

“Devo constatare che ancora una volta il presidente del consiglio (o meglio per come ormai agisce direi il nuovo candidato leader della minoranza) applica 2 pesi e 2 misure (leggi qui), è vero che pur di partecipare ai lavori del consiglio mentre ritornavo a casa essendomi allontanata dall’assise per motivi personali, mi sono collegata dall’auto, e mi scuso se ho mancato di rispetto al civico consesso, il mio desiderio di dare un contributo, la mia passione per la città, mi ha portato a voler seguire i lavori appena uscita dall’aula, per questo mi scuso anche con i colleghi e cittadini, ma la mia domanda è come mai il presidente in passato non ha avuto la stessa reazione quando allorché si stava per sfiduciare il sindaco una collega si collegava dall auto, o ancora in altre occasioni addirittura dal posto di lavoro con tanto di camice e cartellino”. Così la consigliera comunale di maggioranza in quota ‘Moderati per Aversa’, Dott.ssa Olga Diana.





”Quindi stigmatizzo questo comportamento del presidente che appare del tutto contro una parte, solo poiché la sottoscritta fa parte della maggioranza. Suggerisco al presidente anziché di fare una caccia ai like, di concentrarsi sul suo ruolo ovvero di vigilare sul corretto rispetto del regolamento e del funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni cosa che ormai ahimè non accade da tempo”.