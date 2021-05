Autismo, Zinzi: “Su Aba nessun passo indietro”

“Sull’autismo e sulla necessità di prevedere l’Aba come primo e fondamentale trattamento da rivolgere ai pazienti non facciamo passi indietro. Avevamo chiesto un atto di indirizzo chiaro al Consiglio regionale per modificare la delibera 131 e dare così immediatamente risposte alle tante famiglie e ai tanti ragazzi speciali, abbiamo ricevuto solo una difesa cieca dell’azione della Giunta regionale. Il tutto mentre fuori dal Palazzo nelle diverse province le Asl procedono senza omogeneità nell’attuare le varie disposizioni. Auspico che, come sollecitato anche in Aula, la Commissione Sanità possa essere da sintesi e aprire un confronto costruttivo e celere. Il Consiglio deve tornare centrale, soprattutto quando si affrontano tematiche così importanti”. Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega e componente Commissione Sanità in Consiglio regionale della Campania, primo firmatario oggi della mozione sul Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA).